Від 8:30 6 січня у Краматорську відключили опалення у низці будинків на вулицях Кирилкіна, Транспортній та Архипа Куїнджі через ремонт трубопроводу. Розповідаємо, про які саме будинки йдеться та коли роботи планують завершити.
Про запланований ремонт повідомили у контакт-центрі міста Краматорська з посиланням на Краматорськтеплоенерго.
Так, без опалення тимчасово залишилися будинки:
Згідно з планами Краматорськтеплоенерго, опалення за окресленими адресами не буде до 17:00.
