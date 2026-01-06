Ілюстративне фото: Вільне радіо

Від 8:30 6 січня у Краматорську відключили опалення у низці будинків на вулицях Кирилкіна, Транспортній та Архипа Куїнджі через ремонт трубопроводу. Розповідаємо, про які саме будинки йдеться та коли роботи планують завершити.

Про запланований ремонт повідомили у контакт-центрі міста Краматорська з посиланням на Краматорськтеплоенерго.

Так, без опалення тимчасово залишилися будинки:

№1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 на вулиці Кирилкіна ;

№3, 5, 7 на вулиці Транспортній ;

№4, 8, 10, 12, 16, 18, 20 на вулиці Архипа Куїнджі .

Згідно з планами Краматорськтеплоенерго, опалення за окресленими адресами не буде до 17:00.

