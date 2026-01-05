Як працюватиме ДРАЦС у Краматорську на початку 2026 року: графік, контакти

Паспорт та свідоцтво про шлюб. Ілюстративне фото: "Ґвара Медіа"

На початку 2026-го відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську працювати упродовж двох днів. Охочих чекатимуть 7 та 8 січня. Які послуги пропонують — читайте далі.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За новим графіком відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську прийматиме у найближчі 7 та 8 січня. Відвідувачів просять приходити з 9:00 до 15:00.

Адреса ДРАЦС залишається незмінною — він продовжує працювати по вулиці Парковій, будинок №10 (на другому поверсі).

Так, фахівці відділу надаватимуть консультації, допоможуть розв’язати питання щодо повторних документів. Серед іншого, можна буде отримати витяги з держреєстру актів цивільного стану тощо.

Прийматимуть громадян спеціалісти відділу ДРАЦС у Донецькій області УДР Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

