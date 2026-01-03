Краматорський ліцей релокований до Перечина. Фото: Вільне Радіо

За гроші бюджету Краматорської громади продовжать капітальний ремонт будівлі в Перечині на Закарпатті, де вже пів року працює евакуйований ліцей. Вартість додаткових робіт оцінили у 5,4 мільйона гривень.

Про закупівлю журналісти Вільного Радіо дізналися із системи Prozorro.

Підряд на виконання робіт отримало приватне підприємство “Будінжиніринг-ТМ” з Дніпра. Вони ж були виконавцями і основного договору на реконструкція будівлі, вартістю понад 52 мільйони.

Завершити сам ремонт за умовами договору мають до 30 квітня 2026 року.

Цю угоду уклали без проведення відкритих торгів. У рішенні замовника зазначено, що виникла потреба в додаткових роботах у того самого підрядника, який виконує основний договір з ремонту ліцею. Такий формат дозволений під час воєнного стану, якщо вартість нових робіт не перевищує 50% ціни основного договору.

У компанії-підрядника пояснили, що потреба в новому договорі виникла вже під час виконання основних робіт, коли з’ясувалося, що частину важливих позицій не передбачили у проєктно-кошторисній документації.

“У ході виконання робіт виникли додаткові обсяги та обладнання, які не були враховані в проєктно-кошторисній документації, але є необхідними для організації освітнього процесу. Наразі роботи вже виконані, залишилося частково поставити обладнання відповідно до умов договору”, — повідомив представник виконавця Євген Колісник в коментарі Вільному Радіо.

Що саме додадуть до проєкту?

Потребу в нових роботах зафіксували під час технічної наради ще в жовтні 2025 року. Серед додаткових позицій, яких не було в початковому проєкті, зокрема:

встановлення 4 камер відеоспостереження,

укладання ковроліну в актовій (спортивній) залі,

встановлення стабілізатора напруги на вводі в будівлю школи,

закупівля 300 шаф для роздягання учнів,

придбання 100 складних стільців для актової зали,

встановлення системи очищення питної води (осмос) у їдальні,

монтаж протимоскітних сіток у їдальні,

встановлення двох кондиціонерів — у медкабінеті та кабінеті заступника директора.

Загальна ціна договору становить 5 457 756,97 грн, з яких:

у 2025 році з бюджету Краматорська профінансували 3,71 млн грн,

у 2026 році — додадуть ще 1,74 млн грн.

Договірна ціна визначена як динамічна, тобто може змінюватися залежно від фактичного фінансування.

