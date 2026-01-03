Підтримайте Вільне Радіо
За гроші бюджету Краматорської громади продовжать капітальний ремонт будівлі в Перечині на Закарпатті, де вже пів року працює евакуйований ліцей. Вартість додаткових робіт оцінили у 5,4 мільйона гривень.
Про закупівлю журналісти Вільного Радіо дізналися із системи Prozorro.
Підряд на виконання робіт отримало приватне підприємство “Будінжиніринг-ТМ” з Дніпра. Вони ж були виконавцями і основного договору на реконструкція будівлі, вартістю понад 52 мільйони.
Завершити сам ремонт за умовами договору мають до 30 квітня 2026 року.
Цю угоду уклали без проведення відкритих торгів. У рішенні замовника зазначено, що виникла потреба в додаткових роботах у того самого підрядника, який виконує основний договір з ремонту ліцею. Такий формат дозволений під час воєнного стану, якщо вартість нових робіт не перевищує 50% ціни основного договору.
У компанії-підрядника пояснили, що потреба в новому договорі виникла вже під час виконання основних робіт, коли з’ясувалося, що частину важливих позицій не передбачили у проєктно-кошторисній документації.
“У ході виконання робіт виникли додаткові обсяги та обладнання, які не були враховані в проєктно-кошторисній документації, але є необхідними для організації освітнього процесу. Наразі роботи вже виконані, залишилося частково поставити обладнання відповідно до умов договору”, — повідомив представник виконавця Євген Колісник в коментарі Вільному Радіо.
Потребу в нових роботах зафіксували під час технічної наради ще в жовтні 2025 року. Серед додаткових позицій, яких не було в початковому проєкті, зокрема:
Загальна ціна договору становить 5 457 756,97 грн, з яких:
Договірна ціна визначена як динамічна, тобто може змінюватися залежно від фактичного фінансування.
