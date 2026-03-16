Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Через аварійну ситуацію частина Краматорська на ранок 16 березня залишається без електропостачання. Місцева влада попередила містян, що “пункти незламності” у місті продовжують роботу. Нагадуємо, як можна дізнатися про адреси.
Про перебої з електропостачанням повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
“У звʼязку з аварійною ситуацією Краматорськ частково без світла — “пункти незламності” працюють за тими ж адресами, що й раніше”, — пишуть у Краматорській міській раді.
Там зазначили, що у “пунктах незламності” є електропостачання, Wi-Fi, санвузли, місця для відпочинку та зарядка пристроїв.
Дізнатися адресу найближчого “пункту незламності” можна, зателефонувавши до контакт-центру Краматорська за номером:
Нагадаємо, про проблеми з електропостачанням у Краматорській міській раді повідомляли й 15 березня. Вони почалися після чергової серії ударів по місту з безпілотників.