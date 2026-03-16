"Пункт незламності". Ілюстративне фото: Мінрозвитку

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Через аварійну ситуацію частина Краматорська на ранок 16 березня залишається без електропостачання. Місцева влада попередила містян, що “пункти незламності” у місті продовжують роботу. Нагадуємо, як можна дізнатися про адреси.

Про перебої з електропостачанням повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“У звʼязку з аварійною ситуацією Краматорськ частково без світла — “пункти незламності” працюють за тими ж адресами, що й раніше”, — пишуть у Краматорській міській раді.

Там зазначили, що у “пунктах незламності” є електропостачання, Wi-Fi, санвузли, місця для відпочинку та зарядка пристроїв.

Дізнатися адресу найближчого “пункту незламності” можна, зателефонувавши до контакт-центру Краматорська за номером:

+38 (099) 09-91-505

Нагадаємо, про проблеми з електропостачанням у Краматорській міській раді повідомляли й 15 березня. Вони почалися після чергової серії ударів по місту з безпілотників.