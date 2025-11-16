Краматорськ залишився без світла через аварійне знеструмлення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

16 листопада 2025 року через аварійні відключення частина міста Краматорськ на Донеччині залишилась без світла. Коли повернеться електроенергія поки невідомо.

Про це повідомляють “Краматорські РЕМ”.

Краматорськ наразі частково знеструмлений внаслідок аварійного відключення. Місто не вперше залишається без світла протягом цього тижня.

У Краматорській громаді на Донеччині з четверга, 13 листопада, частково або повністю припинили подавати електроенергію в різних районах через пошкодження енергетичних об’єктів під час ракетно-дронових ударів.

За інформацією пресслужби, через відключення без світла залишилися як багатоквартирні будинки, так і приватний сектор. Також відсутнє було електропостачання до міської інфраструктури.

Раніше, 15 листопада ми писали, що світло повертається в різні райони міста Краматорськ.

За даними Міністерства енергетики, відключення пов’язані з пошкодженням енергетичних об’єктів під час ракетно-дронових ударів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.