Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Від початку доби 1 травня до частини Краматорська призупинили водопостачання через аварійні ремонтні роботи. За очікуваннями комунальників, роботи повинні завершитись ввечері.
Про це повідомили у контакт-центрі Краматорська.
Згідно з повідомленням від Краматорського водоканалу, водопостачання припинили до:
Роботи, уточнили у водоканалі, триватимуть орієнтовано до 19:00 1 травня. Про просування та завершення робіт інформуватимуть додатково.
Нагадаємо, напередодні фахівці компанії Донецькоблгаз перекрили подачу газу на прифронтову Миколаївку від станції “Слов’янська ДРЕС”. Це сталося через обстріли: газовики стверджують, що російські обстріли завдали газорозподільчій системі міста критичних пошкоджень.