У Краматорській громаді скоротили подачу води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Від початку доби 1 травня до частини Краматорська призупинили водопостачання через аварійні ремонтні роботи. За очікуваннями комунальників, роботи повинні завершитись ввечері.

Про це повідомили у контакт-центрі Краматорська.

Згідно з повідомленням від Краматорського водоканалу, водопостачання припинили до:

Старого Міста (частково);

сел. Жовтневе;

сел. Іванівка (частково);

сел. Мар’ївка;

сел Городещине.

Роботи, уточнили у водоканалі, триватимуть орієнтовано до 19:00 1 травня. Про просування та завершення робіт інформуватимуть додатково.

Нагадаємо, напередодні фахівці компанії Донецькоблгаз перекрили подачу газу на прифронтову Миколаївку від станції “Слов’янська ДРЕС”. Це сталося через обстріли: газовики стверджують, що російські обстріли завдали газорозподільчій системі міста критичних пошкоджень.