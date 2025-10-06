Сергій Горбатенко тримає оптоволокно, яким росіяни керували дроном. Краматорськ, 5 жовтня 2025 року. Фото: Радіо Свобода

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Ввечері 5 жовтня російські загарбники могли вперше атакувати прифронтовий Краматорськ ударним FPV-дроном, керованим через оптоволокно. Безпілотник влучив у припарковану автівку. Раніше міська влада жодного разу не повідомляла про атаки Краматорська саме цим видом озброєння, тож така атака була, ймовірно, першою.

Про інцидент повідомили у пресслужбі Краматорської міської ВА, а також у Радіо Свобода. Окрім цього, відеозапис з камери безпілотника вже опублікували російські окупанти.

Згідно з даними Краматорської міської ВА, удар відбувся о 17:50 5 жовтня. Російський безпілотник, оснащений бойовою частиною, влучив у автомобіль в одному з мікрорайонів міста. Інформації про жертви серед цивільних до міської ВА станом на вечір 5 жовтня не надійшло.

Цей вид безпілотників отримує команди від оператора через оптоволокно (тонкої нитки із пластику або скла, яку в мирному житті застосовують, зокрема, для передачі інтернет-сигналу). Такі дрони неможливо заглушити засобами радіоелектронної боротьби.

Кореспондент проєкту “Донбас. Реалії” на Радіо Свобода Сергей Горбатенко додав, що вибух відбувся поблизу житлової забудови, а також показав моток оптоволокна й фрагменти безпілотника.

“Подивіться: Краматорськ, оптоволокно. Це щось дуже нове і дуже неприємне”, — сказав журналіст.

Російські спільноти у Telegram вже поширюють відео, нібито зняте з камери описаного FPV-дрона. На кадрах зображено, як безпілотник летить над дорогою та атакує припаркований на узбіччі камуфльований позашляховик.

Згідно з даними проєкту DeepState, Краматорськ від лінії фронту відділяють близько 15 кілометрів. Найближчі до міста позиції загарбників станом на 5 жовтня розташовані в районі села Григорівка, що в Часовоярській громаді.

Нагадаємо, близько о 18:40 5 жовтня російські загарбники атакували одне із відділень “Нової пошти” у Донецькій області. Через удар приміщення разом із посилками, які були всередині, повністю знищені.