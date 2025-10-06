Атаковане ввечері 5 жовтня відділення "Нової пошти" на Донеччині. Фото: "Нова пошта"

Близько о 18:40 5 жовтня російські загарбники атакували одне із відділень “Нової пошти” у Донецькій області. Через удар приміщення разом із посилками, які були всередині, повністю знищені.

Про це повідомили у пресслужбі “Нової пошти”.

На момент удару відділення не працювало, що дозволило уникнути жертв серед цивільних: ніхто з працівників не постраждав.

Згоріли загалом 405 відправлень загальною вартістю в понад 1 мільйон гривень, їхню вартість компанія пообіцяла компенсувати своїм клієнтам.

“Нова пошта компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом ми зв’яжемося з вами та повідомимо деталі відшкодування”, — зазначили у компанії.

Нагадаємо, об’єкти поштового оператора на Донеччині потрапили під вогонь не вперше. Зокрема в липні 2025 року російські військові били по логістичному центрі “Нової пошти” у Слов’янську.