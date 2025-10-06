Підтримати
Обійшлося без загиблих цивільних, але в Костянтинівці та Добропіллі є поранені: як минуло 5 жовтня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Костянтинівка обстріл 5 жовтня
Наслідки російських обстрілів Донецької області 5 жовтня 2025-го. Фото: поліція Донеччини

Поліція за 5 жовтня зафіксувала 1792 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області. За попередніми даними, ці атаки не призвели до загибелі цивільних жителів, але є троє поранених: у Костянтинівці та селі Добропілля, що в Криворізькій громаді.

Росіяни атакували не менше 11 населених пунктів

Під вогнем 5 жовтня були, пише поліція, міста Костянтинівка, Краматорськ і Лиман, селища Олександрівка та Світле, села Бересток, Добропілля, Завидо-Кудашеве, Золоті Пруди, Рай-Олександрівка та Степанівка.

У Костянтинівці російські війська застосували артилерію та дрон-камікадзе типу FPV — там поранень зазнали двоє людей, пошкоджені три приватні будинки. У селі Добропілля (Криворізька громада) внаслідок удару FPV-дрона поранень зазнала ще одна людина.

Загалом за добу на Донеччині поранені троє цивільних, підрахували правоохоронці. У ще шести населених пунктах через обстріли постраждали цивільні об’єкти:

  • по Краматорську російські війська вдарили безпілотниками “Молнія-2” та FPV-дроном — пошкоджені приватний будинок, нежитлова будівля та автомобіль;
  • у Лимані постраждав приватний будинок;
  • у Рай-Олександрівці два FPV-дрони пошкодили цивільну автівку;
  • у Золотих Прудах зруйновані два нежитлові приміщення;
  • на Світле Добропільської громади російські військові скинули 250-кілограмову авіабомбу, там пошкоджений заклад освіти;
  • по Завидо-Кудашевому Криворізької громади вдарили трьома дронами “Герань-2” — пошкоджені магазин, пошта та нежитлове приміщення.

Також поліції стало відомо про загибель однієї людини, а також поранення ще однієї у Дружківці,  що сталося 4 жовтня.

За добу в регіоні зруйновані або пошкоджені 19 цивільних об’єктів, серед яких є шість житлових будинків, — додали правоохоронці.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін доповнив, що також російські влучання фіксували у Сіверську.

Наслідки російських обстрілів Донецької області 5 жовтня 2025-го. Інфографіка: Вільне Радіо
Костянтинівка приліт 5 жовтня
Наслідки російських обстрілів Донецької області 5 жовтня 2025-го. Фото: поліція Донеччини
Добропілля приліт 5 жовтня
Наслідки російських обстрілів Донецької області 5 жовтня 2025-го. Фото: поліція Донеччини

Найбільше атак відбулося на Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили здійснили 12 атак, намагаючись просунутися вперед поблизу Середнього, Новоселівки, Карпівки, Торського, а також у бік Чернещини й Дробишевого;
  • на Сіверському напрямку окупанти атакували поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Федорівки. Українські військові фіксували 13 боїв;
  • на Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки російських військових у районах Часового Яру та Ступочок;
  • на Торецькому напрямку загарбники намагалися прорвати оборону ЗСУ 17 разів у районах Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки;
  • на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 57 атак армійців країни-агресорки поблизу Володимирівки, Сухецького, Звірового, Никанорівки, Золотого Колодязя, Родинського, Червоного Лимана, Миролюбівки, Новоекономічного, Козацького, Лисівки, Котлиного, Удачного, Молодецького, Затишка, а також у напрямку Покровська й Філії;
  • на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 42 штурми російських військових у районах Мирного, Піддубного, Новоселівки, Січневого, Новоєгорівки, Тернового, Соснівки, Комишувахи, Вороного, Маліївки, Березового, Калинівського, Новомиколаївки та Новогригорівки.

Нагадаємо, близько о 18:40 5 жовтня російські загарбники атакували одне із відділень “Нової пошти” у Донецькій області. Через удар приміщення разом із посилками, які були всередині, повністю знищені.

