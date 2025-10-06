Наслідки російських обстрілів Донецької області 5 жовтня 2025-го. Фото: поліція Донеччини

Поліція за 5 жовтня зафіксувала 1792 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області. За попередніми даними, ці атаки не призвели до загибелі цивільних жителів, але є троє поранених: у Костянтинівці та селі Добропілля, що в Криворізькій громаді.

Росіяни атакували не менше 11 населених пунктів

Під вогнем 5 жовтня були, пише поліція, міста Костянтинівка, Краматорськ і Лиман, селища Олександрівка та Світле, села Бересток, Добропілля, Завидо-Кудашеве, Золоті Пруди, Рай-Олександрівка та Степанівка.

У Костянтинівці російські війська застосували артилерію та дрон-камікадзе типу FPV — там поранень зазнали двоє людей, пошкоджені три приватні будинки. У селі Добропілля (Криворізька громада) внаслідок удару FPV-дрона поранень зазнала ще одна людина.

Загалом за добу на Донеччині поранені троє цивільних, підрахували правоохоронці. У ще шести населених пунктах через обстріли постраждали цивільні об’єкти:

по Краматорську російські війська вдарили безпілотниками “Молнія-2” та FPV-дроном — пошкоджені приватний будинок, нежитлова будівля та автомобіль;

у Лимані постраждав приватний будинок;

у Рай-Олександрівці два FPV-дрони пошкодили цивільну автівку;

у Золотих Прудах зруйновані два нежитлові приміщення;

на Світле Добропільської громади російські військові скинули 250-кілограмову авіабомбу, там пошкоджений заклад освіти;

по Завидо-Кудашевому Криворізької громади вдарили трьома дронами “Герань-2” — пошкоджені магазин, пошта та нежитлове приміщення.

Також поліції стало відомо про загибель однієї людини, а також поранення ще однієї у Дружківці, що сталося 4 жовтня.

За добу в регіоні зруйновані або пошкоджені 19 цивільних об’єктів, серед яких є шість житлових будинків, — додали правоохоронці.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін доповнив, що також російські влучання фіксували у Сіверську.

Найбільше атак відбулося на Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили здійснили 12 атак, намагаючись просунутися вперед поблизу Середнього, Новоселівки, Карпівки, Торського, а також у бік Чернещини й Дробишевого;

російські сили здійснили 12 атак, намагаючись просунутися вперед поблизу Середнього, Новоселівки, Карпівки, Торського, а також у бік Чернещини й Дробишевого; на Сіверському напрямку окупанти атакували поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Федорівки. Українські військові фіксували 13 боїв;

окупанти атакували поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Федорівки. Українські військові фіксували 13 боїв; на Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки російських військових у районах Часового Яру та Ступочок;

Сили оборони відбили чотири атаки російських військових у районах Часового Яру та Ступочок; на Торецькому напрямку загарбники намагалися прорвати оборону ЗСУ 17 разів у районах Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки;

загарбники намагалися прорвати оборону ЗСУ 17 разів у районах Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки; на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 57 атак армійців країни-агресорки поблизу Володимирівки, Сухецького, Звірового, Никанорівки, Золотого Колодязя, Родинського, Червоного Лимана, Миролюбівки, Новоекономічного, Козацького, Лисівки, Котлиного, Удачного, Молодецького, Затишка, а також у напрямку Покровська й Філії;

військовослужбовці ЗСУ зупинили 57 атак армійців країни-агресорки поблизу Володимирівки, Сухецького, Звірового, Никанорівки, Золотого Колодязя, Родинського, Червоного Лимана, Миролюбівки, Новоекономічного, Козацького, Лисівки, Котлиного, Удачного, Молодецького, Затишка, а також у напрямку Покровська й Філії; на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 42 штурми російських військових у районах Мирного, Піддубного, Новоселівки, Січневого, Новоєгорівки, Тернового, Соснівки, Комишувахи, Вороного, Маліївки, Березового, Калинівського, Новомиколаївки та Новогригорівки.