Енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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22 червня у Краматорську повністю зникло світло через локальну аварію на мережах. Його не буде до ранку наступної доби. Нині фахівці працюють над відновленням.

Про це повідомили у на сторінці “Краматорські РЕМ”.

Фахівці повідомляли про аварійні знеструмлення в місті ще 5:30 ранку. Їх також спостерігали у частині Краматорського району, однак у компанії “ДТЕК” запевняли: фахівці вже працюють над відновленням.

Нині ж стало відомо, що світла сам Краматорськ залишиться без напруги до ранку наступного дня — 23 червня.

Як зазначали у Міненерго, ситуація з енергосистемою залишається зокрема у Донецькій області. Через руйнування енергооб’єктів без світла залишається найбільша кількість споживачів.