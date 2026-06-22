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Краматорськ повністю залишиться без світла до ранку 23 червня

Богдан Комаровський
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22 червня у Краматорську повністю зникло світло через локальну аварію на мережах. Його не буде до ранку наступної доби. Нині фахівці працюють над відновленням. 

Про це повідомили у на сторінці “Краматорські РЕМ”.

Фахівці повідомляли про аварійні знеструмлення в місті ще 5:30 ранку. Їх також спостерігали у частині Краматорського району, однак у компанії “ДТЕК” запевняли: фахівці вже працюють над відновленням.

Нині ж стало відомо, що світла сам Краматорськ залишиться без напруги до ранку наступного дня — 23 червня.

Як зазначали у Міненерго, ситуація з енергосистемою залишається зокрема у Донецькій області. Через руйнування енергооб’єктів без світла залишається найбільша кількість споживачів.

Нагадаємо, КП “Міст” із Краматорська оголосило нові тендери на підготовку до опалювального сезону. Цього разу хочуть капітально відремонтувати ділянки теплотрас на чотирьох вулицях і замінити труби у двох кварталах.
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