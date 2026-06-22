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22 червня у Краматорську повністю зникло світло через локальну аварію на мережах. Його не буде до ранку наступної доби. Нині фахівці працюють над відновленням.
Про це повідомили у на сторінці “Краматорські РЕМ”.
Фахівці повідомляли про аварійні знеструмлення в місті ще 5:30 ранку. Їх також спостерігали у частині Краматорського району, однак у компанії “ДТЕК” запевняли: фахівці вже працюють над відновленням.
Нині ж стало відомо, що світла сам Краматорськ залишиться без напруги до ранку наступного дня — 23 червня.
Як зазначали у Міненерго, ситуація з енергосистемою залишається зокрема у Донецькій області. Через руйнування енергооб’єктів без світла залишається найбільша кількість споживачів.