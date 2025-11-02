Краматорськ, Слов’янськ та Дружківка залишилися без світла через аварійне знеструмлення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Вранці 2 листопада 2025 року у Краматорську, Слов’янську та Дружківці відключили електропостачання. Міста залишилися без світла через аварійне відключення. Місцевих жителів закликали не телефонувати та не перевантажувати роботу гарячих ліній щодо відключення електроенергії.

Про проблеми зі світлом повідомили у пресслужбах військових адміністрацій Краматорської та Дружківської громад.

Час відновлення електропостачання наразі не уточнюють.

Нагадаємо, 30 жовтня 2025 року у Краматорську загинув Борис Криклія, який очолював кооперативне об’єднання “ЖБК” — житлово-експлуатаційної структури. Установа обслуговує кооперативні будинки міста.