Під час обстрілу Краматорська загинув колишній керівник одного з ЖЕКів міста Борис Криклій

Наслідки обстрілів Донеччини 30 жовтня, фото: пресслужба поліції Донеччини

Стало відомо про загибель Бориса Криклія, який очолював кооперативне об’єднання “ЖБК” — житлово-експлуатаційної структури, яка обслуговувує кооперативні будинки міста. Борис Криклій загинув під час обстрілу Краматорська 30 жовтня. Йому було 82 роки.

Про загибель Бориса Криклія повідомили у Краматорській міськраді

“З глибоким сумом повідомляємо, що внаслідок удару російського дрона по приватному сектору Краматорська 30 жовтня трагічно загинув Криклій Борис Трохимович.

Борис Трохимович понад 35 років був незмінним керівником КО «ЖБК», користувався повагою серед колег та мешканців громади, залишивши по собі добру пам’ять як відповідальний, щирий і відданий своїй справі керівник. Цьогоріч 5 травня йому виповнилося 82 роки”, — зазначили у міськраді.

Нагадаємо, 30 жовтня росіяни вдарили по Краматорську ракетою “Іскандер-М” та двома БпЛА “Герань-2”. Тоді крім загибелі Бориса Криклія, ще четверо місцевих дістали поранення. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 13 приватних будинків, цивільне авто.