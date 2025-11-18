Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Окремі райони Краматорська, а також одне селище Краматорської громади залишилися без централізованого водопостачання від 7:30 18 листопада через ремонтні роботи. Розповідаємо, коли подачу обіцяють відновити.

Про призупинення водопостачання повідомили у контакт-центрі міста Краматорська.

Води немає у мікрорайонах Лазурному та Соцмісті, а також частково у районі приватної забудови Новий Світ у Краматорську. Окрім цього, частково водопостачання призупинили до селища Біленького.

Призупинення надання послуг у Краматорському водоканалі пов’язують із зупинкою фільтрувальної станції через проведення ремонтних робіт. Згідно з планами комунальників, до 13:30 18 листопада подачу води відновлять.

