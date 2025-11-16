Підтримати
У частині Краматорська, Слов’янська та у Черкаському тимчасово відключатимуть газ: за якими адресами та коли

Олена Русінова
18 листопада 2025 року у Краматорську та 17 і 19 листопада у Слов’янську у чотирьох будинках тимчасово перекриють газ. Будуть проводити планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. У Черкаському не буде газу 17 листопада на п’яти вулицях повністю та на трьох — частково. Газовики планують на цей день ліквідацію аварії. 

Про це повідомляє “Донецькоблгаз”.

Наступного тижня газопостачання тимчасово зупинятимуть у Краматорську та Слов’янську. Це пов’язано з плановими ремонтно-профілактичними роботами на газових мережах.

Краматорськ 

Без газу 18 листопада будуть будинки:

  • вул. Василя Стуса, 21;

  • вул. Василя Стуса, 23.

Слов’янськ

  • 17 листопада: вул. Університетська, 44;

  • 19 листопада: вул. Університетська, 28.

Черкаське

17 листопада з 08:00 газовики ліквідовуватимуть аварію на надземному газопроводі у Черкаському. На час робіт без газу залишаться:

  • вул. Леоніда Бикова;
  • вул. Шидловська;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Набережна;
  • вул. Шкільна;
  • частина вул. Миру, 2;
  • частина вул. Ясної (№5–21);
  • частина вул. Шевченка (№2–70, №140-а, №1–13).

Раніше ми писали про те, що у Слов’янській громаді на період опалювального сезону з’явився оперативний штаб з ліквідації аварій. Він має забезпечити стабільну роботу об’єктів житлово-комунального господарства.

