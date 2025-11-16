У Слов’янську, Краматорську та Черкаському за деякими адресами тимчасово призупинять газопостачання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

18 листопада 2025 року у Краматорську та 17 і 19 листопада у Слов’янську у чотирьох будинках тимчасово перекриють газ. Будуть проводити планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. У Черкаському не буде газу 17 листопада на п’яти вулицях повністю та на трьох — частково. Газовики планують на цей день ліквідацію аварії.

Про це повідомляє “Донецькоблгаз”.

Наступного тижня газопостачання тимчасово зупинятимуть у Краматорську та Слов’янську. Це пов’язано з плановими ремонтно-профілактичними роботами на газових мережах.

Краматорськ

Без газу 18 листопада будуть будинки:

вул. Василя Стуса, 21;

вул. Василя Стуса, 23.



Слов’янськ

17 листопада: вул. Університетська, 44;

19 листопада: вул. Університетська, 28.



Черкаське

17 листопада з 08:00 газовики ліквідовуватимуть аварію на надземному газопроводі у Черкаському. На час робіт без газу залишаться:

вул. Леоніда Бикова;

вул. Шидловська;

вул. Молодіжна;

вул. Набережна;

вул. Шкільна;

частина вул. Миру, 2;

частина вул. Ясної (№5–21);

частина вул. Шевченка (№2–70, №140-а, №1–13).

Раніше ми писали про те, що у Слов’янській громаді на період опалювального сезону з’явився оперативний штаб з ліквідації аварій. Він має забезпечити стабільну роботу об’єктів житлово-комунального господарства.