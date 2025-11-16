Підтримайте Вільне Радіо
18 листопада 2025 року у Краматорську та 17 і 19 листопада у Слов’янську у чотирьох будинках тимчасово перекриють газ. Будуть проводити планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. У Черкаському не буде газу 17 листопада на п’яти вулицях повністю та на трьох — частково. Газовики планують на цей день ліквідацію аварії.
Про це повідомляє “Донецькоблгаз”.
Наступного тижня газопостачання тимчасово зупинятимуть у Краматорську та Слов’янську. Це пов’язано з плановими ремонтно-профілактичними роботами на газових мережах.
Без газу 18 листопада будуть будинки:
17 листопада з 08:00 газовики ліквідовуватимуть аварію на надземному газопроводі у Черкаському. На час робіт без газу залишаться:
Раніше ми писали про те, що у Слов’янській громаді на період опалювального сезону з’явився оперативний штаб з ліквідації аварій. Він має забезпечити стабільну роботу об’єктів житлово-комунального господарства.