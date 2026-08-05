У Краматорській громаді скоротили подачу води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Краматорський водоканал зранку 5 серпня тимчасово припинив подачу води до Краматорська та прилеглих селищ. Рішення ухвалили на тлі аварійного знеструмлення, а терміни відновлення водопостачання поки невідомі.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“КВП “Краматорський водоканал” повідомляє, що “КОМПАНІЯ “ВОДА ДОНБАСУ”, у зв’язку з аварійними перемиканням на електромережах, знову припинила водопостачання на м.Краматорськ і всі прилеглі селища”, — йдеться у повідомленні від Краматорської міської ради.

Додатково там зазначили, що над відновленням подачі води працюють відповідні служби, про повернення води повідомлять додатково.

Нагадаємо, аварійна бригада Краматорського управління газового господарства відремонтувала пошкоджений газопровід в селищі Красноторка. Тимчасово без газу залишалися понад 500 абонентів, однак тепер їм повернули доступ до блакитного палива.