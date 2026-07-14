Вивіска "пункту незламності". Ілюстративне фото: Покровська МВА

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Через аварійне відключення електропостачання мешканці прифронтового Краматорська тимчасово залишилися без світла. Місцева влада закликає їх скористатися “пунктам незламності”: вони працюють за звичними адресами й надають доступ до базових послуг та зв’язку.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Актуальну адресу найближчого “пункту незламності” можна отримати, зателефонувавши до контакт-центру Краматорська за номером: 099 099 15 05.

У “пунктах” доступні освітлення, безкоштовний Wi-Fi, санвузли та зони відпочинку. Відвідувачі також можуть зарядити акумулятори своїх мобільних пристроїв.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 14 липня російські загарбники атакували критичну інфраструктуру на Донеччині, Житомирщині та Одещині, тому знеструмлення у Краматорську можуть бути пов’язані з бойовими діями.

Нагадаємо, 10 липня 2026 року в Краматорській громаді відкрили реєстрацію на виплату одноразової грошової допомоги для всіх людей, які фактично проживають на її території. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, як подати заявку.