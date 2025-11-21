ЛЕП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На початку доби у п’ятницю, 21 листопада, Краматорськ залишився без світла через аварійне знеструмлення. Терміни відновлення електропостачання поки не анонсують.

Про знеструмлення повідомили у контакт-центрі Краматорська.

Додатково Краматорська міська рада повідомила про наслідки нічного обстрілу Краматорська. Тоді загарбники били по будівельній базі в одному мікрорайоні міста. Вона не працювала, серед цивільних ніхто не постраждав.

“З 23:30 по 23:40, з застосуванням трьох БпЛА «Герань-2», російські війська завдали удару по непрацюючій будівельній базі в одному з мікрорайонів міста. На щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджено три магазини, спортивний заклад та будівельну базу”, — зазначили у міськраді.

Що відомо про ситуацію з енергетикою у Краматорську

Краматорськ не вперше залишається без світла наприкінці 2025 року. Російські загарбники системно атакують енергетичну інфраструктуру не лише підконтрольної частини Донеччини, але й інших регіонів України.

Наприкінці жовтня 2025-го війська країни-агресорки знищили третій вітряк на околицях Краматорська. Він був останнім з тих, що мало місто.

Росіяни почали атакувати вітряки з 22 жовтня — тоді вони вдарили по вітряній турбіні першого. Вже за два дні, 24 жовтня, війська країни-агресорки поцілили по другому вітрогенератору.