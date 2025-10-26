Знищені росіянами вітряки на околицях Краматорська. Фото: Краматорська МВА

Війська країни-агресорки знищили третій вітряк на околицях Краматорська 25 жовтня. Він був останнім з тих, що мало місто. Попередні два окупанти зруйнували прицільними ударами декількома днями раніше.

Про це повідомляли у Краматорській МВА.

Відомо, що по третьому вітряку війська країни-агресорки завдали удару вчора, 25 жовтня — близько 17:28. Через влучання БпЛА зазнала руйнувань вітряна турбіна.

Попередньо, обійшлося без постраждалих. Остаточні наслідки місцева влада продовжує встановлювати, однак вже відомо: це був останній з трьох вітрогенераторів Краматорської ВЕС.

У коментарі Вільному Радіо речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін уточнив, що до гасіння пожежі на об’єкті не залучали надзвичайників.

“Так, до Головного управління надходила інформація про пожежу вітрогенеруючих установ на території Краматорської громади, але через безпекову складову рятувальники до ліквідації не залучалися”, — сказав він.

Зазначимо, що росіяни почали атакувати вітряки з 22 жовтня — тоді вони вдарили по вітряній турбіні першого. Вже за два дні, 24 жовтня, війська країни-агресорки поцілили по другому вітрогенератору.

Що відомо про Краматорську ВЕС

Краматорська вітрова електростанція — вітрова електростанція, яку побудували поблизу селища Ясногірка. Там планували встановити 15 вітроенергетичних установок потужністю 4,5 МВт.

Загальна запланована потужність — 67,5 МВт. Потужність однієї вітроустановки не перевищує 4,5 МВт.

На відміну від більшості аналогів в Україні, вітрогенератори на околицях Краматорська були адаптовані до роботи в умовах помірного вітру.

Нагадаємо, понад 2,1 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту зафіксували на Донеччині упродовж доби 25 жовтня. Жертвами цих атак стали п’ятеро людей — четверо загинули, ще одна дістала поранень.