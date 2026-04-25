У Краматорську відремонтують покрівлю ще одного будинку, пошкодженого обстрілами: деталі

У місті планують відновити покрівлю багатоповерхівки, яка зазнала пошкоджень через обстріли. Йдеться про будинок №30 на вулиці Героїв України. На роботи з міського бюджету готові спрямувати понад 740 тисяч гривень.

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Роботи замовили в управлінні житлово-комунального господарства Краматорської міської ради. За поточний ремонт покрівлі готові заплатити 744 631 грн, але вартість може знизитися, якщо обраний підрядник запропонує меншу суму.

Згідно з тендерною документацією, у планах — замінити шиферне покриття на площі понад 716 м², відремонтувати окремі ділянки даху, облаштувати слухові вікна та провести вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій.

Роботи фінансуватимуть із місцевого бюджету. Завершити ремонт підрядник повинен до кінця 2026 року. Оплату здійснять після повного виконання та прийняття робіт.

Подати пропозиції учасники можуть до 1 травня 2026 року.

