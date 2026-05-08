Забір крові в Краматорську. Ілюстративне фото: міністерство охорони здоров'я

Після нещодавніх ударів по Краматорську місцева станція переливання крові оголосила про нестачу донорського матеріалу для лікарень Донеччини. Найгостріша потреба нині — в крові з негативним резус-фактором, однак приймають донорів із будь-якою групою і резусом.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

До донорства запрошують і тих, хто не знає своєї групи крові — медики визначать її безкоштовно на місці.

“Згідно зі статистикою, одна донація потенційно рятує трьох людей. Сьогодні станція переливання крові у Краматорську заготовляє компоненти, які рятують життя пацієнтів лікарень усієї Донеччини”, — уточнили в Краматорській міській раді.

Здати кров у Краматорську можна із понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00. Людей, які хочуть і можуть допомогти, закликали звертатися за номером: 099-297-19-91, аби отримати подальші інструкції.

Нагадаємо, серед загиблих через російську атаку на Краматорськ 5 травня був працівник місцевої міськради Максим Лавроненко. Чоловік обіймав посаду завідувача сектора з питань охорони праці виконавчого комітету. Життя посадовця обірвалося на 42-му році.