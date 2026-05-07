Через російську атаку на Краматорськ 5 травня загинув працівник міськради Максим Лавроненко

Завідувач сектору з питань охорони праці виконавчого комітету КМР Максим Лавроненко. Фото: Краматорська МВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Серед загиблих через російську атаку на Краматорськ 5 травня був працівник місцевої міськради Максим Лавроненко. Чоловік обіймав посаду завідувача сектора з питань охорони праці виконавчого комітету. Життя посадовця обірвалося на 42-му році.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Там розповіли, що Максим Лавроненко працював завідувачем сектору з питань охорони праці виконавчого комітету Краматорської міськради. Його життя забрала одна з авіабомб, якими російські війська атакували місто 5 травня 2026 року. Чоловік загинув на 42-му році життя.

“Максим був професіоналом своєї справи, відповідальним працівником і надійним другом. Його знали як щиру, доброзичливу та небайдужу людину, яка завжди була готова прийти на допомогу та підтримати інших. До виконання своїх обов’язків він ставився уважно, сумлінно та з великою самовідданістю.

Спокійний, врівноважений, сповнений позитиву, він умів підтримати добрим словом і щирою посмішкою. Максим був турботливим сином, люблячим чоловіком і батьком, для якого родина завжди залишалася найбільшою цінністю”, — написали у військовій адміністрації.

Що відомо про атаку на Краматорськ 5 травня 2026 року

Окупанти скинули на центр Краматорська три фугасні авіабомби — це сталося о 17:00. Внаслідок бомбардування загинули щонайменше шестеро людей. Йдеться про цивільних віком від 42 до 68 років. Кількість поранених досягла 13.

У місті також фіксували руйнування 16 багатоквартирних будинків, перукарні, магазину та автівок. Перші кадри з наслідками російської атаки ми показували в окремому матеріалі.

Нагадаємо, напередодні у Краматорську оголосили День жалоби в пам’ять про людей, життя яких обірвалися через бомбардування міста.