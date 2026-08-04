Донорство крові. Ілюстративне фото: GUMKA

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На тлі посилення російських обстрілів Краматорська станція переливання повідомила про гостру нестачу донорської крові, яку використовують для лікування поранених, важкохворих пацієнтів та людей, які потребують невідкладної допомоги по всій Донеччині.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Нині медзакладу найбільше бракує донорів з першою групою крові та негативним резус-фактором. Однак загалом там чекають людей із кров’ю всіх груп.

Станція переливання крові приймає донорів з понеділка по п’ятницю, з 08:00 до 12:00. Записатися або отримати додаткову інформацію можна телефоном: 099-297-19-91.

“Якщо ваш стан здоров’я дозволяє бути донором — знайдіть кілька хвилин, аби допомогти тим, хто зараз бореться за життя”, — повідомили у Краматорській міській раді.

Нагадаємо, армія країни-агресорки 4 серпня завдала удару по прифронтовому Краматорську з авіації, там фіксують влучання у мікрорайон із багатоквартирними будинками. За оновленими даними, поранень зазнали 22 цивільних.