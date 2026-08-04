Наслідки атаки по Краматорську, 4 серпня. Фото: Олександр Гончаренко

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Армія країни-агресорки 4 серпня завдала удару по прифронтовому Краматорську з авіації та влучили у мікрорайон із багатоквартирними будинками. За оновленими даними, поранень зазнали 22 цивільних.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Росіяни скинули в центр міста дві авіабомби, пошкодили житлові і нежитлові будівлі. На місці працюють всі відповідальні служби. Точну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюємо. Це — черговий цілеспрямований удар по цивільних”, — заявив Вадим Філашкін.

Оновлено: за даними Донецької обласної прокуратури, унаслідок атаки тілесних ушкоджень зазнали щонайменше 15 цивільних — шестеро чоловіків віком 22, 37, 43, 61, 75 і 76 років та дев’ятеро жінок віком від 18 до 74 років. Постраждалим надають допомогу. Удару по місту загарбники завдали о 10:17, ймовірно, 250-кілограмовою авіабомбою.

Оновлено: на 13:50, за даними Донецької обласної прокуратури, кількість поранених у Краматорську зросла до 22.

У ДонОВА закликали людей, які залишаються на Донеччині поблизу лінії фронту, до евакуації. Вона безкоштовна, жителям регіону допомагають із дорогою, розміщенням та іншими питаннями.

За евакуацією можна звернутися за номерами:

0-800-500-121

+380730500121

0800332614 (конкретно для евакуації тяжко хворих та людей з інвалідністю)

Нагадаємо, бійці ЗСУ продовжують стримувати росіян на Донеччині, та попри це в липні армія країни-агресорки змогла захопити більше, ніж у попередні місяці, — понад 77 км² території. Українські захисники теж мали успіхи й вибили росіян з 18 км² території на Олександрівському напрямку, але закріпитися там не вдалося. Журналісти Вільного Радіо проаналізували, яким став липень 2026 року на різних ділянках фронту Донецької області.