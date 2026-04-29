Краматорська станція переливання крові знову шукає донорів: як допомогти

Донорство крові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Станція переливання крові з Краматорська найбільше потребує донорів І та IV груп групи. Вони заготовляють компоненти, які рятують життя пацієнтів лікарень з усього регіону.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Там кажуть, що місцева станція переливання крові шукає донорів усіх груп, однак нині найбільше потребують саме І та IV груп, а з негативним резус-фактором — особливо. Вона зустрічається рідше, ніж позитивна.

Охочих закликають долучитися до донорства, за потреби на станції можуть перевірити групу крові — у тих, хто її не знає.

“Твоя кров — рятує життя! Згідно зі статистикою, одна донація потенційно рятує трьох людей. Сьогодні станція переливання крові у Краматорську заготовляє компоненти, які рятують життя пацієнтів лікарень усієї Донеччини”, — зазначають медики.

Станція переливання крові у Краматорську працює з понеділка по п’ятницю. Забір крові проводять з 8:00 до 12:00. Отримати консультацію можна за цим номером: +38 (099) 297-19-91.

Нагадаємо, упродовж першого кварталу цього року за медичною допомогою після укусів тварин на Донеччині звернулися понад 260 людей. Більше половини випадків припадає на укуси безпритульних собак і котів. Водночас випадків сказу серед людей у цей період не зафіксували.