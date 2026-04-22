Випадки укусів тварин в Донецькій області. Ілюстративне фото: IStock

Упродовж першого кварталу цього року за медичною допомогою після укусів тварин на Донеччині звернулися понад 260 людей. Більше половини випадків припадає на укуси безпритульних собак і котів. Водночас випадків сказу серед людей у цей період не зафіксували.

Про це повідомила заступниця генерального директора Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Тамара Біломеря.

Останні випадки сказу серед людей на Донеччині були зафіксовані у 2015 році у районах Бахмута та Покровська.

Натомість серед тварин ситуація залишається більш мінливою. У 2024 році фахівці відзначали зростання кількості випадків сказу, у 2025-му виявили один епізод, а з початку поточного року нових підтверджень наразі немає. Водночас спеціалісти підкреслюють, що ризики повністю не зникають.

Серед чинників, які впливають на ситуацію, називають війну, переміщення населення, зменшення звернень до профільних служб контролю та значну кількість безпритульних тварин.

За словами заступниці генерального директора центру контролю та профілактики хвороб Тамари Біломері, більше 60% звернень — від безпритульних тварин.

“Медична допомога є, вакцина є, і антирабічний імуноглобулін”, — додала вона.

Після укусів тварин лікарі застосовують або вакцинацію, або комбіноване введення вакцини та імуноглобуліну — у випадках, коли є підозра на зараження сказом. Імуноглобулін забезпечує негайний захист, тоді як вакцина формує імунітет поступово.

За даними минулого року, від початку 2025-го по медичну допомогу після укусів звернулися 834 жителі Донеччини. З них 381 людині призначили курс щеплень проти сказу, 108 отримали комбінований курс лікування. Того року область отримала 2121 дозу антирабічної вакцини.

