У Слов’янську шукають нового підрядника для стерилізації безпритульних тварин

Собаки у переповненому притулку. Ілюстративне фото: “Суспільне Карпати”

Управління ЖКГ Слов’янської міської ВА 8 квітня почало шукати нового надавача ветеринарних послуг на території громади. За вилов безпритульних тварин, стерилізацію та інші послуги готові заплатити до 434 тис. грн із місцевого бюджету.

Цей тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Підрядник буде зобов’язаний відловлювати безпритульних тварин на території Слов’янська (час та локацію потрібно погоджувати із замовником), стерилізувати їх обов’язково під наркозом, вакцинувати проти сказу та маркувати кліпсами.

Після операції тварин не можна одразу випускати на вулицю — виконавець зобов’язаний утримувати їх до повного відновлення, забезпечуючи годування, воду та догляд: знеболення за потреби й регулярну обробку швів. Цього вимагає чинне законодавство.

Надавати відповідні послуги підрядник повинен буде до кінця 2026 року.

Від виконавця вимагають інвентарю для гуманного вилову тварин та обладнаного транспорту для їх безпечного перевезення. Окрім цього, для ізоляції хворих або агресивних безпритульних тварин виконавець повинен мати притулок чи спеціалізований заклад із ліцензією на ветеринарну діяльність. Втім, також він може укласти договір із відповідними установами.

Підрядника управління ЖКГ Слов’янської міської ВА шукає через відкриті торги з особливостями. Єдиний критерій визначення переможця — ціна.

Тендерну пропозицію можна подати до кінця доби 15 квітня.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Слов’янська громада закупила послуги стерилізації тварин дешевше, ніж очікує у 2026 — за 400 тис. грн. Журналісти Вільного Радіо вже писали, що відомо про ту закупівлю.