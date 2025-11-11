Генератор. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Краматорську шість амбулаторій Центру первинної медико-санітарної допомоги підключать до резервних генераторів. Роботи виконає компанія “Карачун” зі Слов’янська, на це виділили понад 400 тисяч гривень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендеру на сайті Prozorro.

Закупівлю оголосив сам Центр первинної медико-санітарної допомоги. За умовами договору підрядник має підключити генератори до шести амбулаторій Центру: №2, №4, №7, №9, №10, №11 та №12. Контракт підписали 4 листопада 2025 року, а завершити роботи планують до 31 грудня 2025 року.

Фінансуватимуть роботи з двох джерел: 400 тисяч гривень виділили з місцевого бюджету, ще 8 314 гривень — кошти Національної служби здоров’я України.

Спочатку оголошували відкриті торги, проте через відсутність пропозицій закупівлю скасували. Після цього замовник уклав прямий договір із підрядником.

В технічному завданні зазначили, що підрядник має змонтувати електричне обладнання, прокласти кабельні лінії та встановити пристрої для автоматичного перемикання живлення, якщо електроенергія зникне. Також після завершення робіт компанія перевірить працездатність системи та оформить відповідну документацію.

“Це вирішення проблеми в громаді, бо коли немає живлення, ми не можемо працювати — все стає. Тобто для нормального функціонування закладу охорони здоров’я й було проведено тендер”, — розповіла представниця Центру первинної медико-санітарної допомоги Вікторія Шепитько.

Згідно з кошторисом, будівельні роботи коштуватимуть 338 200 грн, інші витрати — 2 060 грн, а ПДВ складатиме 68 054 грн.

Роботи виконає компанія зі Слов’янська ТОВ “Карачун”.

Що відомо про підрядника

За даними аналітичної системи YouControl, компанія “Карачун” зі Слов’янська працює з 2017 року. Основний профіль фірми — електромонтажні та будівельно-монтажні роботи, але також вона займається інжинірингом, технічним консультуванням, орендою майна та оптовою торгівлею будівельними матеріалами.

Серед засновників і представників компанії — Іван Глумов і Олександр Бутко.

За останні роки “Карачун” брав участь у понад 30 публічних закупівлях, переважно пов’язаних з ремонтом і електромонтажем. За відкритими даними, у 2024 році компанія отримала понад 1,3 мільйона гривень доходу, а в 2025 році — понад півмільйона гривень.

Раніше ми розповідали, що Краматорська лікарня №2 вдруге намагається замовити будівництво котельні на вулиці Героїв України. Перші торги скасували.