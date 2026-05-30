Краматорські комунальники заявили, що відновили рух усіх маршрутів автобусів згідно з графіком.

Вранці 30 травня 2026 року краматорські комунальники заявили, що всі автобуси у місті курсують згідно з графіком. Це означає, що маршрути №7 та №7А, які протягом тижня курсували до зупинки “вул. Гая”, тепер курсують за звичайним графіком.

Про ситуацію з автобусами розповіли в Краматорському контакт-центрі.

“КП “КТТУ” повідомляє, що на лінії працюють автобуси, згідно розкладу руху”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 23 травня у Краматорську тимчасово зміняли схему руху автобусів за маршрутами №7 та №7А. Автобуси курсували до зупинки “вул. Гая”.