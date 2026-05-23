У Краматорську два автобусні маршрути тимчасово змінили схему руху: що відомо

Вікторія Гола
23 квітня 2026 року у Краматорській громаді тимчасово змінили схему руху автобусів за маршрутами №7 та №7А. Автобуси курсуватимуть до зупинки “вул. Гая”.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

Причиною змін називають безпекову ситуацію в місті.

 “Змінено схему руху маршрутів №7А (автобус) та №7. Автобуси розвертаються на зупинці “вул. Гая” (Три магазини, с. Малотаранівка)”, — йдеться у повідомленні.

Автобус №7А курсує між Малотаранівкою та мікрорайоном “Лазурний”, а маршрут №7 — з Малотаранівки до вулиці Островського.

Нагадаємо, у Краматорській громаді 23 травня 2026 року аварійно знеструмили Ясногірку та частину житлового району міста.

 

