Ремонт електромереж. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Без світла залишилися селище Ясногірка Краматорської громади та один із житлових районів міста. Орієнтовних термінів відновлення електропостачання не називають.

Про знеструмлення повідомили “Краматорські РЕМ”.

Через аварію на електромережах у частині Краматорська зникло світло. Без електропостачання залишилися Ясногірка та частина Соцміста — східного житлового району міста.

Орієнтовний час відновлення електропостачання наразі не повідомляють. Енергетики пообіцяли додатково інформувати про перебіг та завершення аварійних робіт.

Нагадаємо, через ремонтно-профілактичні роботи у Краматорську та Слов’янську 25 й 27 травня у частині будинків зникне газ.