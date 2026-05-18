Опалення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Комунальне підприємство “Краматорська тепломережа” виплатила “Нафтогаз Трейдинг” лише частину коштів за постачання газу в опалювальний сезон 2024-2025 років. Тепер підприємство має покрити решту 20 млн грн і компенсувати постачальнику судові витрати — їх оцінюють у понад 240 тис. грн.

Таке рішення журналісти Вільного Радіо знайшли в документах Господарського суду Донецької області.

З жовтня 2024 року по березень 2025 року за договором “Нафтогаз Трейдинг” передав Краматорській тепломережі газу на понад 50,9 млн грн. Водночас комунальне підприємство сплатило компанії лише 30,6 млн грн, тож наприкінці минулого року постачальник став вимагати кошти через суд.

Спершу “Нафтогаз Трейдинг” просив стягнути з Краматорської тепломережі більше грошей, та потім зменшив суму боргу — впродовж грудня 2025 року комунальне підприємство перерахувало йому ще 325,5 тис. грн. Утім, судові суперечки щодо 20 млн грн усе ще тривали.

Краматорська тепломережа вимоги стягнути кошти заперечувала, адже заборгованість нібито виникла не з її вини. Там зазначали, що всі гроші комунальне підприємство спрямовує на ліквідацію наслідків обстрілів і забезпечення безперебійного теплопостачання в місті, коли рівень оплати послуг від населення впав на 65%.

Та оскільки сторони не укладали спеціальної угоди про врегулювання заборгованості, суд став на бік позивача й зобовʼязав Краматорську тепломережу сплатити решту боргу й додатково судовий збір.

Оскаржити це рішення комунальне підприємство може до 2 червня.

Нагадаємо, торік щонайменше двічі суд вирішував стягнути з Краматорської тепломережі борг на користь “Нафтогаз Трейдинг”. Так, у березні 2025 року таке рішення ухвалили щодо заборгованості розміром 28,5 млн грн. Та тоді в Краматорській міській раді стверджували, що сторони планують реструктуризувати борг. У грудні ж зʼявилося ще одне рішення — уже за іншим договором Краматорська тепломережа мала сплатити постачальнику понад 54 млн грн за газ.