Опора ЛЕП. Ілюстративне фото: Вільне радіо

У п’ятницю, 3 жовтня, російські загарбники атакували один з енергетичних об’єктів у Донецькій області, через що частина населених пунктів Краматорського району залишилася без світла.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Через обстріл повністю без світла залишилися Дружківка та Костянтинівка. Окрім цього, частково знеструмило Краматорськ.

“Органи влади та відповідальні служби залишаються на місцях і продовжують працювати. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання”, — повідомив начальник ДонОВА Філашкін.

Більше подробиць стосовно термінів відновлення енергопостачання в обласній владі поки не дають

Нагадаємо, вже майже місяць у Костянтинівці не вивозять сміття. Таке рішення ухвалили через постійні удари по місту авіабомбами та безпілотниками. Відновити вивезення відходів планують після того, як ситуація в громаді стабілізується.