Як звернутися до краматорського ЦНАПу у Києві та Одесі: адреса і контакти

ЦНАП . Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Центр надання адміністративних послуг Краматорської міськради з 12 жовтня прийматиме відвідувачів у двох містах за межами Донеччини: Києві та Одесі. Розповідаємо, куди саме закликають за потреби звертатися переселенцям.

Про роботу ЦНАПу в релокації повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

У Києві адміністративні послуги переселенцям надаватимуть за адресою: вул. Завальна, 1В (там працює центр допомоги ВПО “Наш Краматорськ”) В Одесі центр прийматиме на вулиці Троїцькій, 45.

З’ясувати відповіді на окремі питання можна й дистанційно, для цього доступні номер телефону та електронна пошта:

050-755-54-99 (дзвінки приймають 050-755-54-99, можна звертатися через Viber);

[email protected]

Нагадаємо, також у релокації вже працює КП “Бюро технічної інвентаризації” Краматорської міської ради. Воно надає свої послуги переселенцям з громади у двох містах: Києві та Дніпрі, у місцевих хабах “Наш Краматорськ”. Там, серед іншого, можна відновити технічну документацію й внести дані до єдиної електронної системи у сфері будівництва.