Де приймає Краматорське БТІ у Києві та Дніпрі у 2026 році: адреси і контакти

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Комунальне підприємство “Бюро технічної інвентаризації” Краматорської міської ради надає свої послуги переселенцям з громади у двох містах: Києві та Дніпрі, у місцевих хабах “Наш Краматорськ”. Там, серед іншого, можна відновити технічну документацію й внести дані до єдиної електронної системи у сфері будівництва.

Про роботу комунального підприємства повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

У Києві послуги БТІ можна отримати на вулиці Завальній, 1В, на третьому поверсі, поруч зі станцією метро “Осокорки”. У Дніпрі підприємство приймає за адресою: бульвар Слави, 12.

Безкоштовну консультацію щодо послуг БТІ можна отримати від фахівців з понеділка по п’ятницю. Вони відповідають у WhatsApp за номером: 097-960-97-01. Також є електронна пошта: [email protected].

У Краматорській міськраді попередили, що архівні довідки про належність нерухомого майна за період до 2013 року БТІ не видає. Їх оформлює Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради. Його фахівці також приймають мешканців громади, але поки тільки у Києві. Зустрічі відбуваються у столичному хабі “Наш Краматорськ”.

До управління можна звернутися за наступними контактами:

Нагадаємо, з Краматорська триває евакуація цивільних на тлі посилення обстрілів. 7 жовтня російські війська поцілили дроном по автівці волонтерів у Краматорську, якою вони вивозили цивільних людей. Через атаку ніхто не постраждав — екіпаж встиг вибігти з машини.