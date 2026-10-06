Де краматорці у Києві можуть зареєструвати місце проживання та нерухомості: адреса і графік

Краматорців прийматимуть із питань реєстрації місця проживання й нерухомості у Києві. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Управління реєстраційних повноважень Краматорської міської ради від 7 жовтня відновлює прийом громадян, але вже у Києві. Там переселенці із громади зможуть зареєструвати місце проживання та оформити довідки й документи щодо нерухомості.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

З цих питань громадян закликають приходити у столичний хаб для переселенців “Наш Краматорськ”. Він працює за адресою: Київ, вул. Завальна, 1В, 3-й поверх. Отримати послуги з реєстрації можна з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 17:00 (без перерви). За консультаціями з цих питань до управління можна звернутися і дистанційно за телефоном:

099-720-59-60

У Києві мешканці Краматорської громади зможуть отримати наступні послуги:

реєстрація та зняття із зареєстрованого/задекларованого місця проживання, а також отримання витягів про зареєстроване місце проживання;

отримання довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб;

отримання довідки про зареєстроване місце проживання на день смерті померлої людини;

внесення відомостей про нерухоме майно та отримання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП);

проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

отримання довідки про реєстрацію нерухомого майна, проведену до 2013 року.

Нагадаємо, станом на 2 жовтня жителі регіону оформили 7 945 заяв на одноразову виплату 19 400 грн в межах програми “Зимова підтримка”. Ці кошти уряд виплачує вразливим домогосподарствам прифронтових громад, аби ті мали можливість пройти прийдешній опалювальний сезон.