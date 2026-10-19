Краматорців запрошують на зустріч із владою у Дніпрі, Кременчуці, Олександрії та Києві: коли та як долучитися

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Для переселенців з Краматорської громади влаштують особисту зустріч із місцевою владою в Дніпрі, Кременчуці, Олександрії та Києві. Найближчі дати прийомів — з 21 по 23 жовтня. Там обговорюватимуть нагальні питання та потреби жителів. Графік та адреси — публікуємо далі.
Про це повідомили у Краматорській МВА.
Там розповіли, що цього разу прийоми відбудуться за участі заступника начальника Краматорської військової адміністрації Карена Заргаряна, а також керуючої справами виконкому Ірини Славинської. Охочі зможуть долучитися у такі дати:
Під час зустрічі переселенці зможуть обговорити питання, зокрема щодо роботи “єВідновлення”, соціальної адаптації дітей та їх батьків в евакуації, а ще нагальні потреби ВПО. Вихідців з громади закликають скористатися такою можливістю.
Нагадаємо, посилення російських ударів та погіршення безпекової ситуації не вплину за темпи евакуації з Краматорська. Зі слів волонтерів, містяни звикли до життя під постійними атаками, частина людей — продовжують відмовлятися виїздити.