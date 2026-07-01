Російські військові. Ілюстративне фото: з окупаційних джерел

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Суд у Дніпрі визнав винним чоловіка, який добровільно уклав контракт з російською армією та понад два роки проходив там службу, зокрема воюючи проти українських військових у Донецькій області. Ним виявився уродженець нині анексованого Криму, який потрапив у полон в районі Костянтинівки.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

За матеріалами справи, засудженим є громадянин України Олександр К. Він народився у смт Кіровське Кіровського району АР Крим. 14 червня 2023 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території у Феодосії, він звернувся до пункту набору на військову службу та підписав контракт зі збройними силами РФ строком на один рік, отримавши звання “рядовий”.

Після підготовки на полігонах у Ростовській області чоловіка призначили стрільцем 7 роти мотострілецької бригади ЗС РФ (у матеріалах справи згадується 72-га окрема мотострілецька бригада). Згодом він обіймав посаду навідника-оператора зенітної установки, а влітку 2024 року його відрядили до медичної роти, де він вів документообіг військовослужбовців на військово-медичній комісії.

За час служби чоловік отримував грошове забезпечення в розмірі приблизно 200 тисяч рублів РФ на місяць. 6 лютого 2024 року наказом міністра оборони РФ його нагородили медаллю за бойові відзнаки.

У березні 2025 року чоловіка знову перевели — тепер він став стрільцем штурмової роти того ж підрозділу. Від червня 2025 року він брав безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України на території Донецької області. 20 вересня 2025 року під час штурму позицій ЗСУ в районі Костянтинівки Олександра К. захопили в полон українські військові.

Під час суду фігурант справи повністю визнав провину та підтвердив обставини, які виклали в обвинувальному акті. Він розповів про шлях від підписання контракту у Феодосії до полону під Костянтинівкою, зокрема про перепідготовку на полігонах у Ростовській області та переведення до медичної роти за порушення дисципліни. Суд визнав сприяння розкриттю злочину як пом’якшуючу обставину.

19 червня 2026 року Олександра К. визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ) та колабораційній діяльності, адже він брав участь у збройному формуванні Росії (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). За сукупністю правопорушень призначили покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати деякі посади протягом 10 років.

Протягом 30 днів вирок можна оскаржити за допомогою апеляції. Якщо цього не станеться, рішення суду набуде законної сили.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд справи проти 35-річного росіянина Федора Зайкова, якого звинувачують у розстрілі двох полонених українських військовослужбовців у Торецьку. Згодом фігурант справи сам потрапив у полон, а тепер — визнав провину у суді.