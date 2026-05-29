Підприємства, які мають статус критично важливих, повинні будуть повторно підтвердити його до 1 вересня 2026 року. Цю процедуру вони проходитимуть не вперше, минулого разу перелік таких суб’єктів господарювання переглядали у грудні 2024 року.

Про це під час години запитань до уряду в Верховній Раді заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

“… стосовно перехідного періоду. Так само як і минулого разу, в грудні 2024 року, і цього буде три місяці дано підприємствам на перепідтвердження своєї критичності. Тобто до 1 вересня вони мають пройти цей механізм”, — сказав міністр Олексій Соболев.

Він уточнив, що механізм для підприємств уже є відпрацьованим, а необхідні документи та пакети рішень підготовлені. Тому процедура не повинна виявитися складнішою, ніж під час попереднього перегляду.

“І раз на півтора року в умовах воєнного стану передивлятися критичності підприємств, які реально критичні для економіки держави, нам здається справедливо, тому що ситуація змінюється”, — зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше у травні Кабмін змінив правила бронювання працівників для підприємств, які мають статус критично важливих. Тепер роботодавці повинні платити вищу середню зарплату, аби зберегти можливість бронювати співробітників від мобілізації.