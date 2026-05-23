Кабмін змінив правила бронювання працівників для підприємств, які мають статус критично важливих. Тепер роботодавці повинні платити вищу середню зарплату, аби зберегти можливість бронювати співробітників від мобілізації.

Про зміни повідомили у Міністерство економіки України.

Відтепер середня зарплата на підприємстві має становити щонайменше 25 941 гривню. Саме така сума відповідає трьом мінімальним зарплатам. Ця вимога стосується підприємств, які хочуть отримати або підтвердити статус критично важливих.

Для підприємств із прифронтових територій уряд залишив м’якші умови. Там середня зарплата має бути не меншою за 21 618 гривень.

Також Кабмін змінив правила розрахунку кількості працівників для бронювання. Якщо людина працює одразу у кількох місцях або вже має відстрочку, її враховуватимуть лише один раз.

Наприклад, якщо працівник офіційно працює на одному підприємстві, а на іншому — за сумісництвом, у квоту бронювання його зарахують тільки за основним місцем роботи. В уряді пояснюють, що так хочуть уникнути ситуацій, коли підприємства штучно збільшують кількість людей для бронювання.

Ще одна зміна стосується самих критеріїв критичності. Міністерства, центральні органи влади та обласні військові адміністрації мають протягом місяця оновити правила, за якими підприємства отримують статус критично важливих.

Під час оцінки враховуватимуть, наскільки підприємство важливе для економіки, оборони, критичної інфраструктури та забезпечення потреб населення.

Коли нові правила запрацюють, держава планує перевірити всі підприємства, які вже мають статус критично важливих. На це відвели три місяці.

Утім, на перехідний період чинне бронювання працівників продовжить діяти. Підприємства матимуть час, аби підтвердити свій статус за новими вимогами.

“Бронювання залишається важливим інструментом підтримки критично важливого бізнесу. Водночас система має бути зрозумілою, чесною і захищеною від маніпуляцій. Ухвалені зміни дозволяють зберегти баланс між потребами оборони та стабільною роботою підприємств, без яких неможливе функціонування економіки в умовах війни”, — заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

