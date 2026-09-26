Відрядження керівництва Донецької ОДА: де бувають і скільки їм за це платять

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Понад мільйон гривень на відрядження витратили з початку 2026 року голова Донецької ОДА Вадим Філашкін на його заступники. Розповідаємо, куди їздять посадовці та що саме їм оплачують з бюджету.
Дані про оплату відряджень посадовців журналісти Вільного Радіо отримали на запит від Донецької ОДА. Інформацію про напрямки та цілі відряджень зібрали з відкритих джерел, зокрема, офіційного сайту облдержадміністрації. Суми вказані після вирахування податків, тобто те, що посадовці фактично отримали “на руки”.
Витрати на відрядження держслужбовців регулює постанова КМУ “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” від 02.02.2011 № 98.
До оплати відряджень включають:
Також передбачена компенсація за бронювання готелів чи мотелів, комісії при обміні валют, оформлення закордонного паспорта, робочих телефонних розмов, страхування.
Судячи з новин та зарплатної відомості, голова Донецької ОДА Вадим Філашкін їздить у відрядження щомісяця. Перевіряє транзитні евакуаційні пункти, зустрічається з освітянами, бізнесом, представниками релокованих громад. Бере участь у самітах (“Саміт Карпатських ініціатив”, Міжнародному саміті міст і регіонів) й форумах. Відвідує центри реабілітації та лікарні. Географія робочих поїздок очільника області — Київ, Одеса, Кропивницький, Львів, Закарпаття, Рівненщина, Харківщина. За перші 8 місяців 2026 року Вадиму Філашкіну оплатили 347 939 грн роботи у відрядженнях: від 19 тис. гривень у січні до 64 тис. гривень у травні.
Перший заступник голови Донецької ОДА Юрій Винокуров — фактично обличчя Донецької ОДА на міжнародних майданчиках. Він найчастіше представляє адміністрацію у закордонних поїздках. Тому й загальна сума оплати його роботи у відрядженнях більша, ніж у колег — 536 963 грн за 8 місяців 2026 року (від 19 тис. гривень у березні до 103 тис. гривень у серпні).
У червні посадовець брав участь у семінарі програми Interreg Europe у Празі. Там обговорювали енергетичну стійкість та відновлювану енергетику. У серпні — їздив до Відня на зустріч з австрійськими посадовцями та послом України.
“Під час зустрічі обговорили можливості поглибити співпрацю для посилення енергетичної стійкості нашої області”, — йдеться по поїздку на сайті ОДА.
Вже у вересні Юрій Винокуров очолив делегацію від Донеччини у робочій поїздці до США. Разом з ним до Штатів полетіли начальник Бахмутської РДА Сергій Кальян та начальник Сіверської МВА Олексій Воробйов. Зокрема, відвідали Коннектикут, Балтімор, Вашингтон. А ще передбачена робота у містах-побратимах громад Донеччини: Вестоні, Ферфілді, Стемфорді, Вестпорті, Істоні, Ріджфілді та Дарієні та зустрічі з конгресменами й сенаторами.
Заступник голови Донецької ОДА Ігор Бойко у відрядження їздив щомісяця, крім липня. Загалом за ці 7 місяців 2026 року йому оплатили поїздок на 163 985 грн. Від 8 тис. грн у серпні до 43 тис. у травні. У відкритих джерелах згадок про роботу посадовця “на виїзді” небагато. У травні він інспектував роботу центрів “ЯМаріуполь” на Кіровоградщині, Буковині, Вінниччині, Хмельниччині. У червні — їздив до Мукачевого на відкриття у таборі “Карпатська зміна”.
Його колега Олександр Шевченко теж їздить у відрядження по Україні. Серед його поїздок — Київ, Закарпаття, Львівщина, Хмельниччина. Шевченко бере участь у форумах, засіданні Ради регіонів. А ще — відвідує шелтери та хаби для евакуйованих. Оплата відрядження заступника голови ОДА варіювалась від 7 тис. грн у лютому до 46 тис. грн у серпні. Загалом за 8 місяців йому заплатили 243 418 грн.
А от заступник голови Донецької ОДА Юрій Ключка, цьогоріч найбільше працює “на місці”. Відрядження у його зарплатній відомості зазначені лише у січні та лютому 2026 року — загалом близько 35 тис. грн.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки заробили голова Донецької ОДА Вадим Філашкін та його заступники за перші вісім місяців 2026 року.