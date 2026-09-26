Відрядження керівництва Донецької ОДА: де бувають і скільки їм за це платять

Вадим Філашкін на Саміті карпатських ініціатив

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Понад мільйон гривень на відрядження витратили з початку 2026 року голова Донецької ОДА Вадим Філашкін на його заступники. Розповідаємо, куди їздять посадовці та що саме їм оплачують з бюджету.

Дані про оплату відряджень посадовців журналісти Вільного Радіо отримали на запит від Донецької ОДА. Інформацію про напрямки та цілі відряджень зібрали з відкритих джерел, зокрема, офіційного сайту облдержадміністрації. Суми вказані після вирахування податків, тобто те, що посадовці фактично отримали “на руки”.

Для довідки: Витрати на відрядження держслужбовців регулює постанова КМУ “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” від 02.02.2011 № 98. До оплати відряджень включають: добові (для бюджетників у 2026 році — 300 грн на день по Україні, в інших країнах суми різняться, наприклад, Чехія — 54 долари (приблизно 2400 грн), Австрія та США — 80 доларів (3600 грн).

оплата житла (в Україні — не дорожче 900 грн на добу, Чехія — не дорожче 135 доларів (6000 грн), Австрія — не дорожче 105 доларів (4700 грн), США — не дорожче 240 доларів (10750 грн).

оплата проїзду. Також передбачена компенсація за бронювання готелів чи мотелів, комісії при обміні валют, оформлення закордонного паспорта, робочих телефонних розмов, страхування.

Донецька ОДА зареєстрована у Краматорську, втім, за словами голови Вадима Філашкіна, через безпекову ситуацію і значну кількість окупованих населених пунктів частина співробітників працює дистанційно, частина — у Дніпрі. Більшість громад Донецької області теж релоковані до різних регіонів — ВА, хаби підтримки переселенців, медичні й освітні заклади тощо. Тож за посадовими обов’язками, керівництву ВА доводиться працювати у відрядженнях, аби відвідувати ці заклади.

Відрядження голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна у 2026 році: куди їздить посадовець

Судячи з новин та зарплатної відомості, голова Донецької ОДА Вадим Філашкін їздить у відрядження щомісяця. Перевіряє транзитні евакуаційні пункти, зустрічається з освітянами, бізнесом, представниками релокованих громад. Бере участь у самітах (“Саміт Карпатських ініціатив”, Міжнародному саміті міст і регіонів) й форумах. Відвідує центри реабілітації та лікарні. Географія робочих поїздок очільника області — Київ, Одеса, Кропивницький, Львів, Закарпаття, Рівненщина, Харківщина. За перші 8 місяців 2026 року Вадиму Філашкіну оплатили 347 939 грн роботи у відрядженнях: від 19 тис. гривень у січні до 64 тис. гривень у травні.

Юрій Винокуров представляє Донецьку ОДА за кордоном

Юрій Винокуров (праворуч) у відрядженні в США, фото: Facebook/Посольство України в США

Перший заступник голови Донецької ОДА Юрій Винокуров — фактично обличчя Донецької ОДА на міжнародних майданчиках. Він найчастіше представляє адміністрацію у закордонних поїздках. Тому й загальна сума оплати його роботи у відрядженнях більша, ніж у колег — 536 963 грн за 8 місяців 2026 року (від 19 тис. гривень у березні до 103 тис. гривень у серпні).

У червні посадовець брав участь у семінарі програми Interreg Europe у Празі. Там обговорювали енергетичну стійкість та відновлювану енергетику. У серпні — їздив до Відня на зустріч з австрійськими посадовцями та послом України.

“Під час зустрічі обговорили можливості поглибити співпрацю для посилення енергетичної стійкості нашої області”, — йдеться по поїздку на сайті ОДА.

Вже у вересні Юрій Винокуров очолив делегацію від Донеччини у робочій поїздці до США. Разом з ним до Штатів полетіли начальник Бахмутської РДА Сергій Кальян та начальник Сіверської МВА Олексій Воробйов. Зокрема, відвідали Коннектикут, Балтімор, Вашингтон. А ще передбачена робота у містах-побратимах громад Донеччини: Вестоні, Ферфілді, Стемфорді, Вестпорті, Істоні, Ріджфілді та Дарієні та зустрічі з конгресменами й сенаторами.

Хто з заступників голови Донецької ОДА їздить у відрядження

Заступник голови Донецької ОДА Ігор Бойко у відрядження їздив щомісяця, крім липня. Загалом за ці 7 місяців 2026 року йому оплатили поїздок на 163 985 грн. Від 8 тис. грн у серпні до 43 тис. у травні. У відкритих джерелах згадок про роботу посадовця “на виїзді” небагато. У травні він інспектував роботу центрів “ЯМаріуполь” на Кіровоградщині, Буковині, Вінниччині, Хмельниччині. У червні — їздив до Мукачевого на відкриття у таборі “Карпатська зміна”.

Ігор Бойко у відрядженні на Закарпатті, фото: Донецька ОДА

Його колега Олександр Шевченко теж їздить у відрядження по Україні. Серед його поїздок — Київ, Закарпаття, Львівщина, Хмельниччина. Шевченко бере участь у форумах, засіданні Ради регіонів. А ще — відвідує шелтери та хаби для евакуйованих. Оплата відрядження заступника голови ОДА варіювалась від 7 тис. грн у лютому до 46 тис. грн у серпні. Загалом за 8 місяців йому заплатили 243 418 грн.

Олександр Шевченко (в центрі) на форумі у Києві, фото: Донецька ОДА

А от заступник голови Донецької ОДА Юрій Ключка, цьогоріч найбільше працює “на місці”. Відрядження у його зарплатній відомості зазначені лише у січні та лютому 2026 року — загалом близько 35 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки заробили голова Донецької ОДА Вадим Філашкін та його заступники за перші вісім місяців 2026 року.