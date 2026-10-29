Новорічні подарунки для дітей Курахівської громади: скільки коштуватимуть і що в них покладуть

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Управління освіти Курахівської міської ради планує придбати 1 130 солодких подарунків до новорічних свят. За кожен із них громада заплатить орієнтовно 840 грн з урахуванням ПДВ.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з оголошення про закупівлю в системі Prozorro.
Очікувана вартість закупівлі становить 791,7 тис. грн без ПДВ. З урахуванням податку загальна сума сягне майже 950 тис. грн.
На закупівлю передбачили кошти місцевого бюджету. З них 800 тис. грн виділили за статтею видатків на шкільну освіту, ще майже 150 тис. грн — на дошкільну.
Солодощі мають розфасувати в прямокутні металеві коробки з новорічним оформленням. У кожній буде щонайменше 48 цукерок загальною вагою не менш як 890 грамів, а також листівка. Усі набори мають бути однаковими за вмістом.
До орієнтовного переліку солодощів увійшли цукерки, батончики, вафлі й тістечка.
Постачальники можуть подати свої пропозиції до 14 листопада 2026 року. Переможця закупівлі визначать за найнижчою ціною.
Доставити всі 1 130 подарунків мають до 4 грудня 2026 року в селище Слобожанське на Дніпропетровщині.
Раніше ми розповідали, що діти з Бахмутської громади також можуть отримати подарунки до зимових свят.