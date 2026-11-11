Курахівська громада витратила 9,5 млн грн на утримання релокованих установ за дев’ять місяців 2026 року

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За девʼять місяців 2026 року Курахівська громада спрямувала на утримання переміщених установ, підприємств і релокованого майна 9,5 млн грн. За весь 2025 рік на ці потреби витратили майже 9,3 млн грн.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Курахівської міської військової адміністрації на інформаційний запит.

Скільки та на що витратили

За даними МВА, у 2025 році з бюджету громади на утримання переміщених установ, підприємств і релокованого майна спрямували 9,3 млн грн. Із них:

оренда приміщень — 1,9 млн грн;

комунальні послуги — 1 млн грн;

охорона — 6 тис. грн.

За девʼять місяців 2026 року ці витрати становили майже 9,5 млн грн. Зокрема:

оренда приміщень — 1,9 млн грн;

комунальні послуги — 812 тис. грн;

охорона — 4 тис. грн.

У середньому за місяць у 2025 році громада витрачала на ці потреби близько 773 тис. грн, а у 2026-му — понад 1 млн грн. Тобто щомісячні витрати зросли приблизно на 36%.

Водночас оренда, комунальні послуги та охорона разом становлять лише близько 2,7 млн грн із 9,5 млн грн, витрачених за девʼять місяців 2026 року. На що спрямували решту майже 6,8 млн грн, у відповіді МВА не уточнили. Це може бути зарплатний фонд установ, та не лише він.

Так само за 2025 рік адміністрація не деталізувала близько 6,3 млн грн із загальної суми видатків.

У МВА також зазначили, що громада не витрачає кошти на утримання, охорону, комунальні послуги чи ремонт майна, яке залишилося на тимчасово окупованій території.

Станом на 1 січня та 1 листопада 2026 року кредиторської заборгованості в Курахівської громади, її бюджетних установ і комунальних підприємств не було.Також громада не має непогашених кредитів, позик та інших боргових зобовʼязань.

Раніше ми розповідали, що через російську окупацію Курахівська громада втратила доступ щонайменше до 470 об’єктів комунального майна.