Квартирна черга в Ольгинській громаді: чому не ставлять на облік

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Чергу на житло в Ольгинській громаді під час повномасштабного вторгнення не ведуть. Крім того, що територія громади тимчасово окупована, втрачені відповідні документи.

Про це повідомили в Ольгинській МВА у відповідь на запит Вільного Радіо.

До відкритої війни в Ольгинській громаді квартирний облік вели, втім зараз не мають цієї інформації через втрачені документи.

“Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою Ольгинської СВА був створений напередодні повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Начальник новоствореного відділу залишився на тимчасово окупованій території, документи на паперових та електронних носіях не евакуйовані. На цей час інформація щодо кількості та категорії людей, що перебували на обліку в черзі на житло, відсутня”, — йдеться у відповіді на запит.

Крім того, станом на зараз територія Ольгинської громади тимчасово окупована.

Нагадаємо, Вільне Радіо проаналізувало, як під час повномасштабного вторгнення працює квартирна черга у громадах Донеччини.