Наслідки ударів по Києву, 9 січня 2026 року. Фото: ДСНС

Російські загарбники завдали по українських містах масованої атаки за допомогою ракет та ударних дронів. Найбільше жертв серед цивільних фіксують у Києві. По Львову росіяни, згідно з їхньою заявою, били “Ореншіком”. Розповідаємо, що відомо про вечірньо-нічні атаки України.

Про підсумки ударів по Києву та Кривому Розі повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора. Наслідки удару по Львову повідомив мер міста Андрій Садовий.

Так, у Києві станом на 08:27 загинули четверо цивільних мешканців, поранень зазнали 25. Серед загиблих — троє мешканців житлового комплексу в Дніпровському районі столиці та 58-річний працівник екстреної медичної допомоги, який прибув на виклик у Дарницький район. Поранень зазнали медичні працівники, рятувальник і працівник поліції.

Наслідки удару зафіксували у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Загалом пошкоджені 19 багатоповерхових будинків, будівля одного з посольств, вибиті вікна у дитячому садочку, зазнали ушкоджень трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет і заправна станція.

Остаточну кількість постраждалих ще встановлюють. На місцях пошкоджень житлових будинків працюють правоохоронці та рятувальники.

По Кривому Рогу росіяни били ввечері 8 січня, застосовуючи дві балістичні ракети (попередньо, “Іскандер-М”). Удар прийшовся по цивільній інфраструктурі: загинула цивільна жінка, поранень зазнали 23 людини, серед яких є шестеро неповнолітніх віком від 4 до 17 років. Постраждали 13 багатоповерхових будинків, а також 21 транспортний засіб.

Під вогнем був і Львів. Попередньо, там серед цивільних ніхто внаслідок влучань не постраждав. Під удар потрапив об’єкт інфраструктури, по ньому били поки невстановленим видом озброєння, який рухався зі швидкістю близько 13 тис. кілометрів на годину по балістичній траєкторії. Може йтися про комплекс “Орешнік”, про що заявляє Міноборони Росії.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що для комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України росіяни застосували 278 повітряних цілей, з яких українським військовим вдалося подавити/збити 244. Через українську ППО вдалося прорватися 16 дронам типу Shahed, п’яти балістичним ракетам “Іскандер-М” або С-400, 12 крилатим ракетам “Калібр” та одній балістичній ракеті середньої дальності.

Нагадаємо, Конгрес США може проголосувати за двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії уже на наступному тижні, стверджує сенатор-республіканець Лінсі Грем. Цю ініціативу вже нібито підтримав президент США через гальмування Росією мирних перемовин щодо війни в Україні.