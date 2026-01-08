Один із російських верстатів-гойдалок для видобутку нафти. Фото з російських джерел

Конгрес США може проголосувати за двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії уже на наступному тижні, стверджує сенатор-республіканець Лінсі Грем. Цю ініціативу вже нібито підтримав президент США через гальмування Росією мирних перемовин щодо війни в Україні.

Про це Лінсі Грем повідомив у соцмережі Х.

За словами сенатора, після “дуже продуктивної” зустрічі з президентом Трампом, на якій сторони обговорили низку питань, глава держави погодив просування двопартійної ініціативи щодо санкцій. Грем зазначив, що над документом він працював кілька місяців разом із сенатором Блюменталем, а також іншими законодавцями.

Метою законопроєкту є надання президентові США можливостей запровадити санкції проти держав, які купують здешевлену російську нафту, зокрема на Китай, Індію та Бразилію. На думку американських парламентарів, страх перед американськими санкціями змусить ці держави скорочувати або повністю припинити закупівлі нафти, які підживлюють бюджет країни-агресорки.

Також сенатор Грем стверджує, що нового імпульсу цьому законопроєкту надала поведінка Росії на перемовинах. Лідер держави Путін затягує процес та продовжує атаки по цивільних мешканцях України, у той час як остання проявляє гнучкість та готовність до компромісів.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року вперше за другої каденції Дональда Трампа США запровадили нові санкції проти російських нафтових компаній. Під обмеження потрапили “Роснєфть” і “Лукойл”, які входять до переліку провідних виробників нафти країни-агресорки. Санкції запровадили на відсутності в Росії “серйозного ставлення до миротворчих ініціатив США стосовно війни в Україні”.

