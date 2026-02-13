Київський бульвар у Люксембурзі. Фото: МЗС України

Після початку повномасштабного вторгнення у різних країнах світу з’явилися вулиці, площі та парки, названі на честь України та її міст. Так місцева влада висловлює підтримку — десь дають назви новим просторам, а десь перейменовують уже наявні. Сьогодні українські топоніми можна побачити в Європі, Північній Америці й навіть Австралії. Розповідаємо, де саме з’явилися такі назви та згадаємо подібні локації, що існували раніше.

У Копенгагені новий район отримав сім вулиць із назвами українських міст

У столиці Данії Копенгагені на честь українських міст назвали 7 нових вулиць, які з’являться в районі Нордхавн. Його будують на території колишнього порту, тому для вулиць обрали переважно назви портових українських міст. У списку:

Маріупольгаде (вулиця Маріуполь),

Севастопольгаде (вулиця Севастополь),

Херсонгаде (вулиця Херсон),

Миколаївгаде (вулиця Миколаїв),

Одесагаде (вулиця Одеса),

Київгаде (вулиця Київ),

Українагаде (вулиця Україна).

Авторами ідеї стали Дансько-українська спілка та організація Help Ukrainske Born. Ініціатори особливо наполягали на тому, щоб у переліку був Маріуполь, адже це місто добре відоме данцям через події війни.

У Німеччині, Люксембурзі та Франції з’явилися Київські бульвари, Одеські площі та Харківські парки

Після 2022 року українські міста стали частиною назв вулиць у різних країнах Європи. У Люксембурзі нову дорогу назвали Бульваром Києва. Вона з’єднує центральний вокзал із муніципалітетом і стала частиною нової міської інфраструктури.

Шляхопровід №3, який отримав назву “Київський бульвар” у Люксембурзі. Фото: Європейська правда

У Німеччині в кількох містах вирішили відкрити площі, парки й вулиці з назвами українських міст. Так, у Берліні нову площу назвали Одеською, а зелений простір у столиці прозвали Харківським парком.

Відкриття парку “Харків” у Берліні, 24 жовтня 2022 року. Фото: Олена Федорченко

У місті Гейдельберг одну з вулиць перейменували на Odessastraße — на честь Одеси. У Мюнхені за українською транслітерацією замінили назву Kiewstraße на Kyivstraße.

У Франції в серпні 2023 року в центрі Парижа відкрили Київський сад для українського народу (Jardin de Kyiv au Peuple ukrainien) неподалік Єлисейських полів. А в Каннах ще раніше з’явилася площа Тараса Шевченка.

У столиці Ісландії Рейк’явіку одну з міських локацій назвали Київською площею.

Іспанське містечко на тиждень стало Україною і перейменувало свої вулиці

Навесні 2022 року, під час Великодніх свят (Semana Santa), іспанське містечко Фуентес‑де‑Андалусія у провінції Севілья тимчасово змінило назву на Ucrania (Україна), щоб висловити солідарність з українцями після повномасштабного російського вторгнення.

На в’їзних знаках замість звичної назви з’явилося Ukraine / Ucrania поряд із синьо‑жовтими українськими прапорами. Також частину місцевих вулиць тимчасово перейменували на честь українських міст, зокрема, Києва, Харкова, Маріуполя, Одеси й Херсона.

Фото: Diario De Sevilla

Які топоніми на честь України можна зустріти в Польщі

Маріуполь — одна з українських назв, які з’явилися в топоніміці європейських міст після початку повномасштабної війни. Окрім майбутньої Mariupolgade у Копенгагені, у польському Гданську навесні 2022 року відкрили площу Героїчного Маріуполя. Вона розташована неподалік від Генерального консульства Росії. Рішення ухвалила міська рада.

Скриншот з Google Maps

У Познані створили площу Захисників України 2022, у Кракові — сквер Вільної України, у Гдині — площу Вільної України. А у Варшаві з’явилася Алея жертв російської агресії.

У деяких країнах вулиці біля російських посольств отримали українські назви

На честь України перейменували чимало вулиць біля посольств і консульств Росії за кордоном. Часто такі ініціативи підтримував міжнародний громадський проєкт Ukraine Street — його команда допомагала запускати петиції та працювати з місцевими радами, аби нові назви офіційно з’являлися в адресах. Зокрема, у 2022 році:

у Тирані (Албанія) вулицю біля російського посольства назвали “Вільна Україна”;

у Вільнюсі — вулицею Українських героїв;

у Ризі — вулицею Незалежності України;

в Осло — Площею України;

у Торонто — Площею Вільної України;

у Празі частину вулиці перед посольством перейменували на вулицю Українських героїв;

у Стокгольмі парк поряд із посольством назвали “Місцем вільної України”;

у Софії з’явилась алея Героїв України;

у Таллінні відкрили Площу України.

У лютому 2023 року міська рада району Вестмінстер у Лондоні офіційно перейменувала близько 25 метрів Bayswater Road поруч із посольством Росії на Kyiv Road. Рішення ухвалили до річниці повномасштабного вторгнення як жест солідарності з Україною.

Ілюстративне фото: Shutterstock

У Нью-Йорку перехрестя Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню отримало спільну назву Ukrainian Way (Український шлях).

У Скоп’є (столиця Північної Македонії) відкрили Українську алею, а згодом і парк під назвою “Україна”.

Вулиці України та Шевченка існували й раніше

Частина українських назв з’явилася завдяки діаспорі ще раніше, а після 2022 року ця карта лише розширилася.

У Нью-Йорку в районі East Village з 1978 року існує Taras Shevchenko Place — невелика вулиця, яку міська влада перейменувала на честь Тараса Шевченка за ініціативою української громади. Вона розташована в історичному осередку української діаспори, поруч із церквою Святого Юра та Українським музеєм.

А в сербському місті Сремська Мітровіца у Воєводині існує Ulica Tarasa Sevcenka, названа на честь українського поета.

Скриншот з Google Maps

У турецькій Анкарі діє Ukrayna Parki — Український парк, а також вулиця на честь країни.

