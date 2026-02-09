Сім нових вулиць у Копенгагені назвуть на честь українських міст: серед них є Маріуполь

Назви українських міст на семи нових вулиць Копенгагена. Фото: Kosmopol TV2

В одному з районів Копенгагена у Данії зʼявиться сім нових вулиць, які назвуть на честь українських портових міст. Серед них є нині окупований Маріуполь. Ініціатори такої ідеї наполягали, аби у списку було саме це місто Донецької області.

Про це повідомили на сторінці данської громадської організації Hjælp Ukrainske Børn (“Допоможи українським дітям”).

Там розповіли, що сім нових вулиць у данському Копенгагені назвуть на честь українських міст. Таке рішення ухвалив кліматично-технічний та екологічний комітет міста. Йдеться про нові вулиці в районі Nordhavn (Svanemølleholm). Назви обрали серед українських портових міст, аби вони “природно вписувалися в морський характер” цього району. Серед запланованих назв:

Kyivgade;

Mariupolgade ;

; Ukrainegade;

Sevastapolgade;

Khersongade;

Mykolajivgade;

Odesagade.

Як розповіли в організації Hjælp Ukrainske Børn, вони наполягали, щоб у списку був Маріуполь.

“Місто, де українські захисники трималися героїчно. Місто, яке стало символом злочинів проти мирного населення. Місто, де весь світ побачив фото будівлі з написом “ДІТИ”, зробленим великими літерами — і яку попри це було знищено авіабомбами. Для нас це не просто назви вулиць. Це — пам’ять, правда і голос українських дітей, який має бути почутий у Європі. Дякуємо Копенгагену за солідарність з Україною”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, тим часом загарбники хочуть “увіковічити пам’ять” про загиблих пропагандистів, назвавши вулиці окупованого Маріуполя на їхню честь. Імена російських “воєнкорів” нададуть новій житловій забудові українського міста.