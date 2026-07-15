Президент Зеленський під час звернення з нагоди Дня Української Державності. Фото: Офіс президента

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

З нагоди Дня Української Державності президент Володимир Зеленський відзначив орденами 77 українців і українок за заслуги у зміцненні державності, мужність у захисті суверенітету та внесок у розвиток суспільного життя. У цьому переліку журналісти Вільного Радіо знайшли чотирьох людей, життєві шляхи яких прямо пов’язані з Донецькою областю. Розповідаємо, що про них відомо.

Про нагородження на честь Дня державності йдеться в указі Президента України №604/2026.

Так, орденом “За заслуги” ІІІ ступеня посмертно нагородили уродженця Горлівки Владислава Кириченка, засновника мистецької агенції “Наш формат”. Він провів молодість у Росії, однак після Помаранчевої революції вирішив повернутися до України.

У 2006 році викупив аудіовидавництво “Книга вголос”, перейменувавши його на “Наш Формат”. З перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав ТрО, згодом через стан здоров’я покинув службу, але продовжив допомагати війську — став співзасновником проєкту “Військо читає” для поповнення бібліотек військових частин книгами.

У 2023 році Кириченко отримав нагороду “Сталевий хрест” від ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — за створення сайтів для військових медиків та видання книжок. Помер зранку 20 січня 2026 року після боротьби з онкологією.

Також орденом “За заслуги” ІІІ ступеня відзначили Ігоря Новака — генерального директора Комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу”, яке забезпечує водопостачання та водовідведення на Донеччині.

Зареєстрований у Донецьку, фактично проживає у Краматорську. Членів сім’ї у декларації не вказує. Окрім посади в “Воді Донбасу”, є власником двох українських компаній — ТОВ “Сіт-Інвест” та ТОВ “НВТ “Укртехстандарт” (зареєстровані у 2013–2015 роках).

Ігор Новак очолює “Воду Донбасу” щонайменше з 2022 року.

У списку нагороджених орденом “За заслуги” ІІІ ступеню також є директорка благодійної організації “Благодійний фонд “Суперлюди” Ольга Руднєва. Вона народилася 1977 року в Донецьку, закінчила Національний економічний університет та здобула MBA у Florida Community College. Розпочала кар’єру у власному видавничому бізнесі, згодом працювала в МОЗ.

Протягом 18 років очолювала Фонд Олени Пінчук. З лютого 2022 року стала координаторкою найбільшого гуманітарного складу HelpUkraineCenter, а з серпня 2022-го — CEO Superhumans Center — проєкту з відновлення можливостей людей, травмованих війною.

У переліку нагороджених також є українська легкоатлетка, стрибунка у висоту Юлія Левченко, вона стала кавалером ордена княгині Ольги ІІІ ступеня. Народилася в Бахмуті, з дитинства живе у Києві, де закінчила Національний університет фізичного виховання та спорту.

У 2014 році здобула золото на Юнацьких Олімпійських іграх у Нанкіні. Серед досягнень — звання дворазової чемпіонки Європи у приміщенні (2017, 2019), срібло чемпіонату світу в Лондоні-2017, у 2017-му вона стала першою українською легкоатлеткою, визнаною найкращою молодою спортсменкою Європи. Особистий рекорд — 2,02 метра, встановлений у 2019 році. Брала участь у трьох Олімпіадах поспіль (Ріо-2016, Токіо-2020, Париж-2024).

Нагадаємо, до річниці створення Національної поліції України правоохоронців Донеччини нагородили обласними та відомчими відзнаками. Поліцейські отримали нагрудні знаки, подяки, подарунки та інші нагороди за службу в умовах повномасштабної війни.