Фото: Вадим Філашкін

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До річниці створення Національної поліції України правоохоронців Донеччини нагородили обласними та відомчими відзнаками. Поліцейські отримали нагрудні знаки, подяки, подарунки та інші нагороди за службу в умовах повномасштабної війни.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Поліцейським вручили нагрудні знаки “Захисник Донеччини” та “Знак пошани”, цінні подарунки, відзнаки голови Ради оборони області, подяки Донецької облдержадміністрації, а також відомчі нагороди.

Нагороджені поліцейські Донеччини. Фото: Вадим Філашкін

За словами Філашкіна, правоохоронці Донеччини щодня працюють у прифронтових громадах: прибувають на місця російських обстрілів, допомагають місцевим жителям, евакуюють людей, документують воєнні злочини Росії та підтримують громадський порядок.

“Ці нагороди — подяка за врятовані життя, службу в надскладних умовах і щоденну мужність”, — зазначив начальник Донецької ОВА.

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