Російські військові. Ілюстративне фото: GettyImages

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Лідер Росії Володимир Путін підписав указ, яким збільшив штатну чисельність армії ще на 25 тисяч військовий. Це вже втретє за останні пів року.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з указу на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

За документом, такі зміни повʼязані зі створенням військово-будівельних підрозділів у Збройних силах РФ. Він набере чинності з 1 серпня 2026-го.

Зазначимо, що попередній указ — про збільшення штатної чисельності армії до 2 399 130 армійців — очільник Кремля Путін підписав близько трьох місяців тому. Тоді не пояснювали такі зміни.

За останній пів року це вже третя зміна чисельності армії країни-агресорки, а від початку відкритого вторгнення Росії в Україну — вшосте. Попередні два документи підписали в березні та червні 2026 року.

З наступного місяця штат окупантів налічуватиме до 2 426 130 людей. Кількість військових зросте з 1 510 000 до 1 535 000 службовців.

Нагадаємо, російська влада каже, що завершила “інтеграцію” у своє правове поле “історичних регіонів” — так вони називають тимчасово окуповані території України. Задля цього вони прийняли близько 70 законів.